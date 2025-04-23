«الفارس الشهم 3» تطلق مشروع حفر آبار مياه في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلنت عملية «الفارس الشهم 3» الإماراتية، بالتعاون مع الهيئات المحلية وبلديات جنوب غزة، البدء في تنفيذ مشروع حفر آبار مياهٍ بدائيةٍ في مخيمات النزوح المنتشرة في جنوب القطاع، في استجابةٍ عاجلةٍ؛ بهدف التخفيف من حدة الكارثة المائية التي يعانيها سكان القطاع.

ويأتي هذا التحرك من عملية «الفارس الشهم 3» في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تفاقمت نتيجة النقص الحاد في مياه الشرب، جراء تدمير البنية التحتية المائية بفعل الأحداث الجارية.

وأكد القائمون على العملية أن الفرق الفنية بدأت فعلياً بحفر أولى هذه الآبار في مناطق النزوح، باستخدام معدات بدائية متوافرة محلياً، وبإشراف مختصين، لضمان توفير مياه آمنة وصالحة للاستخدام، إلى حين إيجاد حلول أكثر استدامة.

ويُعد هذا المشروع جزءاً من حزمة من المبادرات الإنسانية التي أطلقتها الإمارات في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، والتي تشمل كذلك توزيع مساعدات غذائية وطبية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين.

وتُجسد هذه الجهود التزام دولة الإمارات الدائم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وحرصها على تسخير الإمكانيات كافة للتخفيف من معاناته، خاصة في أوقات الأزمات والكوارث.