كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أبريل 2025 07:23 صباحاً - يُعد تعليم الأطفال كيفية الحفاظ على صحة الجسم والنظافة الشخصية أمراً مهماً للغاية، ويجب القيام به منذ سن مبكرة فقد يساعد تبني طفلك لبعض عادات النظافة الجيدة منذ الصغر في استمرار تطبيقها حتى يصبحوا بالغين في حمايتهم من الإصابة بالعديد من الأمراض. فيما يلي وفقاً لموقع "هيلث "بعض عادات النظافة الشخصية التي يمكن تعليمها لأطفالك.

أهمية النظافة الشخصية للطفل وتأثيرها على صحته

حفاظ طفلك على نظافته الشخصية يحافظ على صحته- الصورة من موقع Freepik

يُعد الحفاظ على النظافة أولى قواعد الحفاظ على الصحة، فعلى سبيل المثال، تعتبر الإجراءات البسيطة، مثل غسل اليدين قبل تناول الطعام وبعد استخدام المرحاض، من الطرق الفعالة لمحاربة الجراثيم وتجنب إصابة طفلك بالعديد من الأمراض المختلفة، لذا يعد من المهم الحرص على تعليم طفلك باستمرار قواعد النظافة، كجزء من ثقته بنفسه، فإذا كانت رائحة جسم وملابس الطفل طيبة، ونظيفة، ومظهره الشخصي جيد، فقد يساعد ذلك على شعوره بمزيد من الراحة والثقة.

على الجانب الآخر يعد دور الوالدين مهماً أيضاً في ضمان فهم الأطفال لاحتياجات أجسامهم ونظافتها، ويمكن للوالدين إظهار العادات الجيدة، والتي سوف يتبعها أطفالك مع مرور الوقت كإظهار لأطفالك مدى أهمية الاستحمام وتنظيف الأسنان والحفاظ على الجسم منتعشاً كجزء من الحفاظ على نظافة الجسم.

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عادات النظافة الشخصية للأطفال

غسل اليدين

تعد العادة الأولى التي يجب تعليمها للأطفال هي كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح، فعليك التأكد من أن طفلك يغسل يديه قبل تناول الطعام، وبعد اللعب، ورمي القمامة، أو قبل لمس وجهه، حتى يكون أكثر حمايةً من التعرض للأمراض.

علّمي طفلك الصغير أن يبلل يديه تحت الماء الجاري لمدة ثانيتين، ثم يفرك يديه بالصابون لمدة 15 ثانية، ثم يشطفهما بالماء حتى يصبحا نظيفتين، ثم يجفف يديه بمنشفة.

تنظيف الأسنان بالفرشاة

بالإضافة إلى غسل اليدين، لا يجب أن ننسى أيضاً تعليم الأطفال كيفية تنظيف أسنانهم، ويعد هذا مفيداً للحفاظ على صحة الفم لدى الأطفال ومنع تسوس الأسنان.

علمي طفلك أيضاً كيفية تنظيف أسنانه في الصباح وبعد الاستيقاظ وفي الليل قبل الذهاب إلى النوم و اطلبي منه أن ينظف أسنانه إلى عدة مراحل، أي أن يبدأ بوضع معجون الأسنان على فرشاة الأسنان، ثم ينظفها لمدة دقيقتين، ثم يقوم بالمضمضة مع الانتباه لعدم بلع الماء ولجعل مهمة تنظيف الأسنان أكثر متعة، يمكنك أن تجعلي طفلك يختار فرشاة ومعجون الأسنان الذي يفضله.

غسل الشعر بانتظام

يجب على الآباء تعليم الأطفال غسل شعرهم بالشامبو بشكل منتظم مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل ويجب الانتباه إلى أن غسل الشعر بشكل متكرر ليس أمراً جيداً أيضاً لأنه قد يجعل فروة رأس الطفل جافة وأكثر عرضة للقشرة، فعندما يبدأ الطفل في دخول مرحلة المراهقة فإن هرمونات البلوغ تزداد وتجعل شعر الطفل دهنياً، لذا علّمي طفلك غسل شعره بالشامبو قدر الإمكان إذا لزم الأمر كل يومين.

قص الأظافر

يمكن أن تكون الأظافر الطويلة وسيلة لدخول الجراثيم إلى الجسم، خاصة إذا كان طفلك معتاداً على تناول الطعام بيديه. لذلك، من المهم جداً للأمهات تعليم أطفالهن الصغار كيفية قص أظافرهم وتعويدهم على قص أظافرهم عندما تصبح طويلة.

تغطية الفم عند السعال أو العطس

على أطفالك تغطية أنوفهم وأفواههم بمناديل ورقية- الصورة من موقع Freepik

ينبغي للأمهات تعليم أطفالهن الصغار تغطية أنوفهم وأفواههم بمناديل ورقية، أو على الأقل بمرفقيهم، عند العطس أو السعال. وذلك إلى أن العديد من الجراثيم المسببة للأمراض يمكن أن تنتشر بسهولة من خلال قطرات السوائل التي تخرج عند العطس أو السعال.

الاستحمام بانتظام

يعد الاستحمام مع الطفل أمراً صعباً للغاية لأن العديد منهم يرفضون الاستحمام، وقد يصرخون ويبكون أيضاً ولكن يمكنك جعل الاستحمام نشاطاً ممتعاً عن طريق نقعهم في الماء الفقاعي وقومي أيضاً بتحضير ماء دافئ لشطفهم بعد الانتهاء من نقعهم حتى لا يشعر الطفل بالبرد.

عندما يتحسن مزاج الطفل، يمكن للوالدين شرح فوائد الاستحمام، مثل التخلص من الجراثيم.

الحفاظ على صحة البشرة

لا يزال الأطفال في سن ما قبل المدرسة بحاجة إلى مساعدة والديهم للعناية ببشرتهم وتشمل مشاكل الجلد الشائعة في هذا العمر الطفح الجلدي، ولدغات الحشرات، والكدمات ففي هذا العمر، يمكن للوالدين أن يقوما بفحص كامل لجسم الطفل قبل ارتداء الملابس، للبحث عن جروح أو احمرار على الجلد يحتاج إلى علاج فعندما يصبح الأطفال في سن المراهقة، فإن التغيرات الهرمونية تجعل بشرة الوجه أكثر دهنية، مما قد يتسبب في إصابة الطفل بالعديد من المشاكل في الوجه، مثل حب الشباب في سن البلوغ.

لحماية طفلك من الإصابة بأي مشاكل جلدية، علمي طفلك أن يغسل وجهه مرتين أو ثلاث مرات يومياً و ألا يضغط على البثور أما إذا كان لديك ابنة، أخبريها بأن مشاركة مستحضرات التجميل مع الأصدقاء قد يتسبب في إصابتها ببعض الالتهابات الجلدية.

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