شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات هامة من الزراعة لمزارعى الفاكهة المتساقطة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز ، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الفاكهة المتساقطة ” التفاح – الكمثرى –الخوخ – المشمش – البرقوق – الكاكي” مراعاتها، خلال شهر أبريل.

تمثلت أهم التوصيات والتي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولًا: أهم العمليات الزراعية لمحاصيل الفاكهة المتساقطة

1-مقاومة الحشائش بالعزيق السطحى.

2-يغطي سطح التربة بقش الأرز بسمك لا يقل عن 15 سم مع دهان جذوع الأشجار وحتى بداية التفريغ بالجير والكبريت.

3- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم وعدم المغالاة في الري او التعطيش والري في الصباح الباكر أو آخر اليوم.

4-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

5-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط.

6-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري.

7- جمع الثمار المتساقطة والمصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق أو الدفن في التربة حتى لا يحدث تجديد للإصابة في الأنواع الأخرى من أشجار الفاكهة .

ثانيا: التسميد لمحاصيل الفاكهة المتساقطة

في حالة الأشجار التي تروى بالغمر

بمعدل 2/1– 1 كجم نترات نشادر + 2/1– 1 كجم سلفات بوتاسيوم + 4/1 كجم سلفات ماغنسيوم/شجرة.

في حالة الأشجار التي تروى بالتنقيط

تعطي الشجرة 4/1 كجم نترات نشادر + 4/1 كجم سلفات بوتاسيوم + 50 سم3 حمض فوسفوريك + 4/1 كجم سلفات ماغنسيوم / 1 م3 ماء ري .

أشجار التفاح و الكمثري المثمرة ترش بمعدل 1 لتر كالسيوم مخلبي / 600 لتر ماء وذلك بعد أسبوع من تمام العقد .

التسميد الورقي بعد تمام العقد واكتمال خروج الأوراق يتم الرش بـ 400 جم حديد مخلبي + 200 جم زنك مخلبي + 200 جم منجنيز مخلبي + 200 جم أحماض أمينية لكل 600 لتر ماء وتكرر بعد شهر

ثالثا: برنامج الري لمحاصيل الفاكهة المتساقطة

السنة الأولى 16 لتر/ الشجرة .

السنة الثانية 32 لتر/ الشجرة .

السنة الثالثة 46 لتر/ الشجرة .

السنة الرابعة 50 لتر/ الشجرة .

السنة الخامسة 60 لتر/ الشجرة .

برنامج الري

يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري ).

30 دقيقة ري بدون تسميد و 20 دقيقة ري بتسميد و 10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

رابعا: برنامج المكافحة لمحاصيل الفاكهة المتساقطة

مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية و العنكبوت الأحمر و الاكاروس المبطط .

1- مكافحة المن و التربس و الجاسد و الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها باستخدام لمبادة 5% 1.5 سم / لترماء + 1/2سم مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة.

2- البق الدقيقي برش ديسبلان 1 سم / الترماء + 1/2سم مادة ناشرة.

3- مكافحة الاكاروسات المبططة برش اباماكس 100سم /00ا لتر ماء + 50 سم مادة ناشرة.

4- مكافحة حفارات ساق السنط و حفار ساق الحلويات و حفار ساق التفاح و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم /لتر ماء او اكتيلك 150سم/100لتر ماء.

5- مكافحة اعفان الثمار برش كوسيد 250جم / 200كتر ماء.

6- مكافحة البياض الدقيق رش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء+ توبسين 120 جم / 200 لتر ماء و تكرار الرش في حالة وجود نفس الاصابة بعد الرشة الأولي.

7- مكافحة ذبابة الفاكهة يتم وضع كيس من الخيش بطول 15 سم وعرض 10 سم مملؤ بقش الارز و يتم غمر الكيس في مادة سامة لمدة لا تقل عن 4 ساعات و يعلق علي الاشجار او رش اكتلك بمعدل 150سم/ 100 لتر ماء في بداية شهر ابريل.