شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات هامة من الزراعة لمزارعى الفاكهة المتساقطة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ أسماء نصارالإثنين، 14 أبريل 2025 04:00 ص
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز ، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الفاكهة المتساقطة ” التفاح – الكمثرى –الخوخ – المشمش – البرقوق – الكاكي” مراعاتها، خلال شهر أبريل.
تمثلت أهم التوصيات والتي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
أولًا: أهم العمليات الزراعية لمحاصيل الفاكهة المتساقطة
1-مقاومة الحشائش بالعزيق السطحى.
2-يغطي سطح التربة بقش الأرز بسمك لا يقل عن 15 سم مع دهان جذوع الأشجار وحتى بداية التفريغ بالجير والكبريت.
3- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم وعدم المغالاة في الري او التعطيش والري في الصباح الباكر أو آخر اليوم.
4-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.
5-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط.
6-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري.
7- جمع الثمار المتساقطة والمصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق أو الدفن في التربة حتى لا يحدث تجديد للإصابة في الأنواع الأخرى من أشجار الفاكهة .
ثانيا: التسميد لمحاصيل الفاكهة المتساقطة
في حالة الأشجار التي تروى بالغمر
بمعدل 2/1– 1 كجم نترات نشادر + 2/1– 1 كجم سلفات بوتاسيوم + 4/1 كجم سلفات ماغنسيوم/شجرة.
في حالة الأشجار التي تروى بالتنقيط
تعطي الشجرة 4/1 كجم نترات نشادر + 4/1 كجم سلفات بوتاسيوم + 50 سم3 حمض فوسفوريك + 4/1 كجم سلفات ماغنسيوم / 1 م3 ماء ري .
أشجار التفاح و الكمثري المثمرة ترش بمعدل 1 لتر كالسيوم مخلبي / 600 لتر ماء وذلك بعد أسبوع من تمام العقد .
التسميد الورقي بعد تمام العقد واكتمال خروج الأوراق يتم الرش بـ 400 جم حديد مخلبي + 200 جم زنك مخلبي + 200 جم منجنيز مخلبي + 200 جم أحماض أمينية لكل 600 لتر ماء وتكرر بعد شهر
ثالثا: برنامج الري لمحاصيل الفاكهة المتساقطة
السنة الأولى 16 لتر/ الشجرة .
السنة الثانية 32 لتر/ الشجرة .
السنة الثالثة 46 لتر/ الشجرة .
السنة الرابعة 50 لتر/ الشجرة .
السنة الخامسة 60 لتر/ الشجرة .
برنامج الري
يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري ).
30 دقيقة ري بدون تسميد و 20 دقيقة ري بتسميد و 10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعا: برنامج المكافحة لمحاصيل الفاكهة المتساقطة
مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية و العنكبوت الأحمر و الاكاروس المبطط .
1- مكافحة المن و التربس و الجاسد و الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب و يتم مقاومتها باستخدام لمبادة 5% 1.5 سم / لترماء + 1/2سم مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة لمبادة اكس بمعدل 250 جم / 600لتر ماء + 1/2سم مادة ناشرة.
2- البق الدقيقي برش ديسبلان 1 سم / الترماء + 1/2سم مادة ناشرة.
3- مكافحة الاكاروسات المبططة برش اباماكس 100سم /00ا لتر ماء + 50 سم مادة ناشرة.
4- مكافحة حفارات ساق السنط و حفار ساق الحلويات و حفار ساق التفاح و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم /لتر ماء او اكتيلك 150سم/100لتر ماء.
5- مكافحة اعفان الثمار برش كوسيد 250جم / 200كتر ماء.
6- مكافحة البياض الدقيق رش تلت بمعدل 250جم/200لتر ماء+ توبسين 120 جم / 200 لتر ماء و تكرار الرش في حالة وجود نفس الاصابة بعد الرشة الأولي.
7- مكافحة ذبابة الفاكهة يتم وضع كيس من الخيش بطول 15 سم وعرض 10 سم مملؤ بقش الارز و يتم غمر الكيس في مادة سامة لمدة لا تقل عن 4 ساعات و يعلق علي الاشجار او رش اكتلك بمعدل 150سم/ 100 لتر ماء في بداية شهر ابريل.
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