شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال البيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 3 فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال البيرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف فى المناطق الشمالية من مدينة رفح جنوبى قطاع غزة، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.

وخرج مستشفى المعمدانى الأهلى عن الخدمة بعد ليلة دامية قصف فيها طيران الاحتلال الإسرائيلي مبنى المستشفى وخيام النازحين بصاروخين، خلال عملية من القصف الممنهج ضد المدنيين من أهالى قطاع غزة.

حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على المستشفى ما أدى إلى دمار كبير في المباني واستشهاد بعض المرضى المتواجدين في المستشفى بعد عدة غارات عنيفة على مستشفى الأهلى المعمدانى وسط قطاع غزة.