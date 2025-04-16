شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 6 أشهر.. الأمم المتحدة تتوقع عودة 2,1 مليون نازح إلى الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمم المتحدة أنها تتوقع عودة أكثر من مليوني نازح من السودان الذي مزقته الحرب إلى الخرطوم خلال الأشهر الستة المقبلة، إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك.

اندلعت الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، في 15 أبريل 2023، على خلفية صراع على السلطة بين الحليفين السابقين.

وأسفرت الحرب عن سقوط عشرات آلاف القتلى، وعن أكثر من 13 مليون نازح ولاجئ وأغرقت البلاد البالغ عدد سكانها 50 مليون نسمة في أزمة إنسانية حادة.

الاستعداد لبدء عودة النازحين

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة ضرورة الاستعداد لبدء عودة العديد من النازحين إلى ديارهم في الخرطوم.

أصبحت العاصمة ساحة قتال منذ البداية تقريبًا، ولكن الجيش استعادها الشهر الماضي، وقالت الوكالة: "نشهد عودة الناس، ونرى الأمل يلوح في الأفق".

وقال محمد رفعت، رئيس بعثة المنظمة في السودان للصحفيين في جنيف من بورتسودان: "تقديرنا في المنظمة الدولية للهجرة، هو أنه خلال الأشهر الستة المقبلة، سيعود 2,1 مليون شخص إلى العاصمة الخرطوم".



وأضاف، أن هذا الحساب "يستند إلى أعداد الذين فهمنا أنهم غادروا العاصمة عند بدء الحرب".

وأوضح أن العودة ستعتمد على "الوضع الأمني وتوافر الخدمات على أرض الواقع".

وأقر رفعت بأن تجهيز المدينة لاستقبال تدفق جماعي سيشكل تحديًا.

تدمير شبكة الكهرباء

وأضاف رفعت: "نرى أن بعض المناطق في الخرطوم نفسها قد جرى تنظيفها، لكني متأكد من أن العملية ستستغرق وقتًا أطول، خاصة أن شبكة الكهرباء في الخرطوم بأكملها قد دمرت".

ولفت إلى أن بعضًا ممن لجأوا إلى مصر بدأوا يعودون إلى السودان، موضحًا أن وجهة غالبية هؤلاء ليست الخرطوم.

وقال إنه "في الأيام الـ12 أو الـ13 الأخيرة، شهدنا عودة نحو 33 ألف شخص من مصر إلى السودان، غالبيتهم عادوا إلى الجزيرة وسنار" في الشرق.

وشدد على أن الحرب لم تنته بعد رغم عودة هؤلاء اللاجئين.