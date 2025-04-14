شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. استمرار الأمطار الرعدية والرياح المثيرة للأتربة والان نبدء بالتفاصيل

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حالة جوية متقلبة

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الحدود الشمالية

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.كذلك على أجزاء من مناطق عسير وجازان ونجران.كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة وحائل والقصيم.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-48 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من متر إلى مترين ونصف.حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، تتحول ليلًا شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط.تشهد المملكة حالة جوية متقلبة تبدأ من يوم غد الإثنين وحتى الأربعاء المقبل، تتمثل في نشاطٍ ملحوظ للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق، وفق ما أعلنه المركز الوطني للأرصادوأوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل لـ "اليوم"، أن الحالة الجوية المتوقعة بمشيئة الله تشمل نشاطًا للرياح الشمالية الغربية المثيرة للأتربة من يوم الإثنين الموافق 14 أبريل وحتى الأربعاء 16 أبريل.ووضع خريطة الطقس المتقلب خلال تلك القترة وتشمل مناطق:، والجوف، وتبوك، وحائل، والقصيم، على أن يمتد تأثيرها لاحقًا إلى منطقتي الرياض والشرقية، وكذلك نجران، بالإضافة إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بما في ذلك السواحل التابعة لهما.