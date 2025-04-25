شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ 9 صباحًا.. رياح شديدة على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة من رياح شديدة على أجزاء من منطقة الرياض.

وتبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 6 مساء، على الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء وشقراء ومرات والوادمي.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة. طقس المنطقة الشرقية يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة هبوب رياح شديدة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وتبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 6 مساء، على حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.