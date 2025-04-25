اخبار السعوديه

تبدأ 9 صباحًا.. رياح شديدة على أجزاء من منطقة الرياض

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

تبدأ 9 صباحًا.. رياح شديدة على أجزاء من منطقة الرياض

شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ 9 صباحًا.. رياح شديدة على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة من رياح شديدة على أجزاء من منطقة الرياض.
وتبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 6 مساء، على الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء وشقراء ومرات والوادمي.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.

طقس المنطقة الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة هبوب رياح شديدة على أجزاء من المنطقة الشرقية.
وتبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 6 مساء، على حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا