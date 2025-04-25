شكرا لمتابعة خبر عن منع البقاء في مكة لحاملي التأشيرات اعتبارا من الثلاثاء المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق بموعد قرار منع البقاء في مدينة مكة المكرمة لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة حج.

ونوهت القوات بأنه اعتبارًا من الثلاثاء 1 ذي القعدة 1446هـ فأنه يُمنع البقاء في مدينة مكة لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة حج.

وأكدت أن ذلك يأتي تنفيذًا للترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام 1446ه التي تقتضي المحافظة على سلامة وأمن ضيوف الرحمن.