شكرا لقرائتكم خبر عن وفد عماني يطلع على تجربة المملكة الرائدة في زراعة الورد الطائفي والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام