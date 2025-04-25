شكرا لمتابعة خبر عن عملية نقل معدة ثقيلة في نيوم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يهدف مشروع نيوم إلى أن تكون مرجعاً عالمياً في مجال المياه، مع التركيز على تحسين كفاءة إدارة المياه بشكل مستدام، من خلال بنية تحتية ذكية ومتصلة بمعايير عالمية، مدعومة بأحدث الابتكارات والتقنيات المستقبلية.

ويشتمل مشروع نيوم على مشاريع عصرية تشكل جزءاً أساسياً منها، هي: ذا لاين، أوكساچون، وتروجينا، وسندالة.

وأظهر مقطع فيديو لمروحية من طراز S-64F Skycrane، عملية نقل معدة ثقيلة في نيوم، حيث تصل الحمولة القصوى للمروحية إلى 11,3 طن، ويمكنها التحليق بسرعة تصل إلى 104 عقدة (193 كم/س).

وتم تصنيع مروحية S-64F Skycrane، من قبل سيكورسكي، التي أصبحت جزءًا من شركة لوكهيد مارتن، وتحمل التسجيل N159AC وتبلغ من العمر 55 عامًا، ويتم استخدامها بشكل دائم في مشروع تروجينا منذ مدة تجاوزت العام.