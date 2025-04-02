شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف مذهل.. ماذا تعني النقاط البيضاء على الفراولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فراولة لذيذة الطعم ومفضلة عند الكثيرين، تتميز بلونها الأحمر الزاهي وطعمها الحلو المنعش، هي غنية بالفيتامينات، وخاصة فيتامين C، وتحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز صحة القلب وتقوي جهاز المناعة. يمكن تناولها طازجة، أو إضافتها إلى الحلويات، العصائر، والمربيات. لكن هل فكرت يوماً في ماهية النقاط البيضاء الصغيرة على الفراولة؟ فعلى الرغم من أننا نستمتع بتناول الفراولة الطازجة دون التفكير كثيرًا في شكلها، إلا أن الكثيرين قد اكتشفوا مؤخرًا حقيقةً غير متوقعة عن تلك النقاط البيضاء المنتشرة على سطحها. ما هي هذه النقاط؟ خلافًا للاعتقاد الشائع، هذه النقاط ليست بذورًا، بل هي "أكينات" (achenes)، وهي في الحقيقة ثمار صغيرة جدًا تحتوي بداخلها على البذور. تنتمي الأكينات إلى فصيلة الفواكه الجافة البسيطة التي تنتجها بعض النباتات المزهرة، مثل الحنطة السوداء والقنب. الفراولة ليست توتًا ولا حتى فاكهة بالمعنى التقليدي الفراولة لا تُصنف على أنها "توت" من الناحية النباتية، بل هي "ثمرة مجمعة"، أي أنها تتكون من مجموعة من الثمار الصغيرة (الأكينات) المترابطة معًا. أما الجزء الأحمر اللذيذ الذي نأكله، فهو في الحقيقة قاعدة الزهرة، وليس الثمرة نفسها! كيف تتكاثر الفراولة؟ بدلًا من الاعتماد على البذور فقط، تنتج نباتات الفراولة سيقانًا زاحفةً تُسمى "عدائين" (runners)، وهي فروع صغيرة تنمو أفقيًا وتتجه نحو التربة لتكوين نباتات جديدة وتُعد وسيلة فعالة لانتشار الفراولة بشكل طبيعي. هذه الطريقة تشبه تكاثر نباتات مثل النعناع والعنكبوت (Chlorophytum comosum) هو نبات زينة منزلي شائع وسهل العناية به. يُعرف أيضًا باسم "نبات الغليون" أو "نبات الطائرة". لماذا توجد البذور خارج الفراولة؟ وفقًا لعلماء النبات، مثل كريس غونتر من جامعة ولاية كارولينا الشمالية، فإن التفسير الدقيق لوجود الأكينات على السطح الخارجي للفراولة لا يزال غامضًا بعض الشيء. لكن يُعتقد أن النباتات تطورت بهذه الطريقة إما: لجذب الحيوانات التي تساعد في نشر البذور بعد أكل الثمرة. أو لاستخدام طرق أخرى لنشر البذور، مثل الرياح أو الماء، كما يحدث مع الهندباء وجوز الهند. الفراولة ليست فقط لذيذة، ولكنها مليئة بالفوائد الصحية، ومنها: غنية بمضادات الأكسدة تحتوي على فيتامين C، الفلافونويدات، والأنثوسيانين، مما يساعد في مكافحة الجذور الحرة وتأخير الشيخوخة. تعزز صحة القلب تساهم في تقليل الكوليسترول الضار وتحسين وظائف الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. تقوي المناعة فيتامين C الموجود فيها يساعد في تعزيز جهاز المناعة وحماية الجسم من العدوى. تحافظ على صحة البشرة تعمل مضادات الأكسدة على تقليل التجاعيد، وترطيب البشرة، وحمايتها من أضرار أشعة الشمس. تحسن الهضم تحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك. تنظم مستوى السكر في الدم مؤشرها الجلايسيمي منخفض، مما يساعد في منع ارتفاع السكر في الدم فجأة، وهي مفيدة لمرضى السكري. تعزز صحة الدماغ تساعد في تحسين الذاكرة والوظائف الإدراكية بفضل محتواها الغني بمضادات الأكسدة. مفيدة لفقدان الوزن منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يجعلها خيارًا رائعًا للرجيم. تحافظ على صحة العيون فيتامين C والأنثوسيانين يحميان العينين من الضمور البقعي وإعتام عدسة العين. تقلل الالتهابات تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل آلام المفاصل والعضلات

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