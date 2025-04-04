"أطباء بلا حدود" أعلنت مقتل أحد موظفيها مع أفراد من أسرته بهجوم إسرائيلي على غزة

أعلنت منظّمة "​أطباء بلا حدود​"، أنّ "زميلنا حسام اللولو، قُتل إلى جانب مئات آخرين في مختلف أنحاء ​قطاع غزة​، منذ أن استأنفت القوّات الإسرائيليّة هجماتها في 18 آذار الماضي، وهذا هو ثاني مقتل لأحد زملائنا في أطبّاء بلا حدود خلال أسبوعين فقط".

وأشارت في بيان، إلى أنّه قُتل مع زوجته وابنته البالغة 28 عامًا في "الهجوم المروّع" جنوب غرب دير البلح وسط قطاع غزة". وذكرت أنّ "حسام التحق بأطبّاء بلا حدود في كانون الأوّل 2024، حارسًا لوحدة الرّعاية الطّارئة التّابعة للمنظّمة في خان يونس، وكان في الثّامنة والخمسين من عمره".

ولفتت المنظّمة إلى أنّ "حسام هو زميلنا الحادي عشر ممّن قُتلوا منذ بدء الحرب على غزة"، مشدّدةً على "أنّنا ندين مقتله بأشدّ العبارات، وندعو مجدّدًا إلى العودة الفوريّة إلى وقف إطلاق النّار وحماية المدنيين. على سفك الدّم هذا أن يتوقّف".

وكانت قد أعلنت وزارة الصّحة في غزة، أنّ 1249 شخصًا قُتلوا في قطاع غزة منذ توسيع إسرائيل عمليّتها في 18 آذار 2025، لتصل حصيلة القتلى منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأوّل 2023 إلى 50609.