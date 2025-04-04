رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: سنبقي على سعر الفائدة الحالي ورسوم ترامب تخاطر بارتفاع التضخم ونمو أقل

أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إلى أنّ "الرسوم الجمركية ستزيد على الأرجح التضخم خلال الشهور المقبلة"، موضحًا أنّ "التوقعات غير واضحة بدرجة كبيرة وسط مخاطر متزايدة من ارتفاع البطالة والتضخم"، وذلك بعد أن دعاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى خفض أسعار الفائدة.

ولفت إلى أنّ "رسوم ترامب أكبر من المتوقع وتخاطر بارتفاع التضخم ونمو أقل"، وقال: "الاقتصاد لا يزال في وضع جيد رغم الضبابية الشديدة".

وأضاف "البيانات تشير إلى نمو راسخ وسوق عمل متزنة وتضخم قريب من هدف 2%"، مشددًا على أنّه "من السابق لأوانه أن نقول ما هو الحل المناسب للنقد بالنسبة للسياسة الحالية"، مؤكدًا "أننا سنبقي على سعر الفائدة الحالي".

في وقت سابق، شدد الرئيس الأميركي على أنّ "هذا الوقت مثالي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة"، في وقت دفعت فيه التعريفات الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأميركي الأسواق العالمية إلى حالة من الفوضى وهبوط حاد في الأسهم العالمية.

وقال ترامب، في تصريح وجهه لباول: "خفض أسعار الفائدة وتوقف عن التلاعب السياسي".