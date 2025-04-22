محمد هنيدي يردّ على انتقادات غيابه عن جنازة وعزاء سليمان عيد

القاهرة - الخليج 365
ردّ الفنان محمد هنيدي على الانتقادات التي وجّهها إليه الجمهور بسبب غيابه عن جنازة وعزاء صديقه الفنان الراحل سليمان عيد، موضحاً أنه غادر البلاد قبل ساعات من وفاة صديق عمره، داعياً الله أن يغفر للفقيد ويتغمّده بواسع رحمته.
وكشف محمد هنيدي عن سبب عدم حضوره جنازة وعزاء سليمان عيد، حيث قال في بيان: "لسوء حظي سافرت يوم الوفاة الصبح بدري، ومكنتش أعرف اللي حصل... ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويصبّر كل حبايبه".
وكان سليمان عيد قد توفي يوم الجمعة الماضي، وتم دفنه بعد صلاة الجمعة في حضور عدد كبير من زملائه الفنانين، وأقيم العزاء يوم السبت الماضي في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من النجوم وأصدقاء الراحل، بينهم: إياد نصار، عمرو يوسف، محمد سامي، مي عمر، يسرا، صابرين، إيمي سمير غانم، بيومي فؤاد، هنا الزاهد، أحمد خالد صالح، عنبة، محمد محمود، أشرف عبد الباقي، نشوى مصطفى، محمد رياض، محمود عبد المغني، أمير كرارة، وأحمد السقا.
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