اوضح وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات إن إسرائيل تأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات العالمية في التاسع من تموز.
ولفت بركات في مقابلة لـ "رويترز" خلال زيارة لأبوظبي، الى ان "هناك عدد من الأمور قيد النقاش، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن الجانبين متفائلان حيال إمكان التوصل إلى اتفاق".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاقتصاد الإسرائيلي من أبوظبي: إسرائيل متفائلة حيال التوصل إلى اتفاق تجاري مع أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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