وزير الاقتصاد الإسرائيلي من أبوظبي: إسرائيل متفائلة حيال التوصل إلى اتفاق تجاري مع أميركا

اوضح وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات إن إسرائيل تأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات العالمية في التاسع من تموز.

ولفت بركات في مقابلة لـ "رويترز" خلال زيارة لأبوظبي، الى ان "هناك عدد من الأمور قيد النقاش، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن الجانبين متفائلان حيال إمكان التوصل إلى اتفاق".