زيلينسكي: صينيون يعملون في موقع إنتاج طائرات مسيرة في روسيا

اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مواطنين صينيين يعملون في موقع لإنتاج طائرات مسيرة في روسيا، في أحدث سلسلة من الاتهامات التي وجهها الزعيم الأوكراني إلى بكين.

في الأسبوع الماضي، صرّح زيلينسكي بأن الصين تزود روسيا بالأسلحة والبارود، وهي المرة الأولى التي يتهم فيها ثاني أكبر اقتصاد في العالم علنا بتقديم مساعدة عسكرية مباشرة لموسكو في حربها ضد اوكرانيا.

ونفت الصين هذه الاتهامات.