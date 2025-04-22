الخارجية الإيرانية: المحادثات على مستوى الخبراء بين إيران وأميركا ستُعقد يوم السبت بدلا من الأربعاء

اعلنت وزارة الخارجية الإيرانية بان المحادثات على مستوى الخبراء بين إيران وأميركا ستُعقد يوم السبت بدلا من الأربعاء. ولفتت الخارجية الايرانية الى ان المحادثات التقنية السبت المقبل ستتزامن مع حضور رئيسي وفدي إيران والولايات المتحدة.

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