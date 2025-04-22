كريم محمود عبد العزيز يُعبر عن حزنه العميق لرحيل صديقه الفنان سليمان عيد بمنشور مؤثر

عبّر الفنان كريم محمود عبد العزيز عن حزنه العميق لرحيل صديقه الفنان سليمان عيد، بمنشور مؤثر كشف فيه عن ضياع القيم الإنسانية برحيل صديقه المفضّل.

وكتب كريم عبر حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك" رسالة مؤثرة عبّر فيها عن حزنه، قائلاً: "يلا بقى نرجع نزعل ونشيل من بعض ونقيّم وننتقد ونفضح ونعرّي بعض ونتدخّل في حياة بعض ومنقدّرش بعض وما نتمنّاش الخير لبعض".

في إشارة الى ما كان يتمتع به الراحل من قيم نبيلة وحب الخير لزملائه وعدم حديثه بالسوء عن أيٍ منهم.

يُذكر أن العلاقة بين كريم محمود عبد العزيز وسليمان عيد لم تكن وليدة اللحظة، بل هي قديمة وتعود الى سنوات الطفولة، من خلال فيلم "الناظر"، الذي شارك فيه النجمان.

وشكّل الثنائي حالة فريدة من الكوميديا العفوية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال فيديوهات طريفة لاقت تفاعلاً واسعاً، أبرزها مقطع "مالك يا صاحبي احكيلي... سيبني في حالي يا زميلي"، والذي أصبح من العبارات المتداولة بين الجمهور، لما فيه من تلقائية وخفّة ظل.

وفي لقاء سابق مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، كشف سليمان عيد كواليس هذه الفيديوهات، مشيراً الى أن الفكرة بدأت برغبة كريم في ممارسة الإخراج الذي درسه في فترة من حياته، بالقول: "في البداية قدّمت فيديوهات وحدي، وبعد ما لاقت إعجاب الناس، اقترح عليّ كريم أن يظهر معي، وبدأنا بفيديو (صفر المية الحالة ضنك)".

قد يهمك أيضــــــــــــــا