آية سماحة تعتذر للمصوّرين الصحافيين وأشرف زكي يوضح

بعد انتقادها لطريقة المصوّرين في تغطية الجنازات، تعليقاً على ما حدث في جنازة الفنان الراحل سليمان عيد، والهجوم عليها من جموع الصحافيين وتهديد شعبة المصوّرين الصحافيين في النقابة، قدّمت الفنانة آية سماحة اعتذارها الى نقابة الصحافيين وشعبة المصوّرين الملحقة بها، مشيرةً الى أنهم شركاء في النجاح ولهم كل الاحترام.

وكتبت آية، عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشوراً قالت فيه: "كل التقدير والاحترام لكل صحافيي ومصوّري مصر المحترمين... وكل الاحترام لدورهم دائماً كشركاء نجاح، لم يتم ذكر أي صحافي أو مصوّر من قريب أو بعيد".

وكان مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصوّرين الصحافيين، في نقابة الصحافة المصرية قد أعلن أن الشعبة بصدد اتخاذ إجراءات ضد المخرج محمد السباعي وزوجته الفنانة آية سماحة، وذلك بعد تجاوزهما بحق عدد من المصوّرين الصحافيين خلال تغطيتهم لجنازة الفنان الراحل سليمان عيد.

وأوضح إبراهيم أن الواقعة شهدت تعاملاً غير لائق من الثنائي مع المصوّرين، مشيراً الى أن ما حدث يمثل إساءة الى مهنة الصحافة والزملاء الذين يؤدّون دورهم في نقل الحدث باحترافية واحترام للموقف.

وأكد رئيس شعبة المصوّرين أن الشعبة لن تتهاون مع أي تجاوز يمسّ بكرامة المصوّرين الصحافيين، مضيفاً أنه سيتم إصدار بيان صحافي بالتنسيق مع نقابة الصحافيين لإعلان تفاصيل إجراءات الشعبة بشأن الواقعة.

من ناحيته، أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة وجميع فناني مصر يحترمون ويقدّرون الصحافيين، مشيراً الى أن الصحافيين والفنانين وجهان لعملة واحدة، وأن التعاون والاحترام المتبادَل بينهما أمر لا جدال فيه.

وقال زكي في بيان: "باسمي وباسم كل فناني مصر نقدّر جميع الصحافيين المصوّرين المصريين، الذين نعتبرهم شركاء، ونحن وجهان لعملة واحدة، وهناك ظاهرة في الجنازات والعزاءات وهي وجود دخلاء على المهنة، وهم ليسوا إطلاقاً الصحافيين والمصوّرين، نحن نعرف جيداً الصحافيين والمصوّرين وتربطنا بهم صداقات خاصة".

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