الامارات | "طوارئ بيئة الفجيرة" ترصد تجاوزات في مصنع بـ"ثوبان" وتوقف نشاطه مؤقتاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصد فريق الطوارئ في هيئة الفجيرة للبيئة، خلال جولة رقابية مسائية، تجاوزات بيئية في أحد المصانع الواقعة بمنطقة ثوبان الصناعية، حيث باشر الفريق فوراً بتقييم وضع المصنع وآلية العمل داخله، واتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن عدم تأثيره على المناطق السكنية المجاورة.

وأفادت الهيئة بأنه تم الاطلاع بشكل دقيق على سير العمليات التشغيلية داخل المصنع، من خلال معاينة مراحل الإنتاج، ونوعية المواد المستخدمة، وآلية التخلص من النفايات والانبعاثات الناتجة، إضافة إلى مراجعة مدى التزام المنشأة بتطبيق أنظمة الرقابة البيئية الذاتية، وسجلات الرصد البيئي إن وجدت.

كما عقد الفريق اجتماعاً مع مدير العمليات بالمصنع، ناقش خلاله أبرز المخالفات المرصودة، وقدم توجيهات مباشرة لتصحيح المسار التشغيلي، بما يضمن تلافي التكرار وتحقيق التوافق مع الاشتراطات البيئية والمعايير المعتمدة على مستوى الدولة.

وأكدت الهيئة أنه، بناءً على نتائج التقييم، تم اتخاذ قرار بوقف النشاط المخالف مؤقتاً إلى حين استيفاء المتطلبات البيئية، وتقديم خطة تصحيحية واضحة ومعتمدة، وذلك في إطار نهج الهيئة الوقائي الرامي إلى الحفاظ على صحة المجتمع وسلامة النُظُم البيئية من أي ملوثات أو تأثيرات سلبية محتملة.

وجددت الهيئة تأكيدها على جاهزيتها للاستجابة الفورية والتعامل مع البلاغات البيئية عبر فرق ميدانية متخصصة، داعية أفراد المجتمع إلى التحلي بالمسؤولية البيئية والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر القنوات الرسمية أو من خلال الرقم المجاني 800368، مشددة على أن تعاون الجميع يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويدعم جهود الإمارة في تعزيز جودة الحياة والارتقاء بمستوى البيئة المحلية.