حكم قضائي بسداد 3 ملايين جنيه يُلاحق اسم حلمي بكر بعد الرحيل

بعد أكثر من عام على وفاته، أصدرت محكمة مصرية حكماً ضد الموسيقار الراحل حلمي بكر بسداد 3 ملايين جنيه لصالح طبيب أسنان شهير على خلفية واقعة بينهما كان من المفترض سدادها في 26 فبراير 2024.

وفي التفاصيل، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام ورثة حلمي بكر سداد 3 ملايين جنيه بالإضافة إلى الفوائد القانونية، والتي بلغت 4% من تاريخ المطالبة القضائية بالمبلغ إلى طبيب الأسنان الشهير.

يأتي الحكم على خلفية سلفه حصل عليها الموسيقار الراحل من الطبيب الشهير قبل وفاته، وكان من المفترض أن يقوم بسدادها، إلا أن الأمر لم يحدث.

وطالب الطبيب صاحب الدعوى، ورثة الموسيقار حلمي بكر، وهو نجله هشام حلمي بكر، وزوجته سماح بصفتها وصية على ابنتهما القاصر ريهام حلمي بكر، بسد المبلغ المالي بالنيابة عنه.

استندت الدعوى القضائية إلى إيصال استلام رسمي مؤرخ في 26 فبراير 2024، يثبت تسلّم الموسيقار الراحل للمبلغ محل النزاع.

وبحسب ما ورد في أوراق القضية، فقد اتفق الطرفان على أن يتم رد المبلغ في موعد أقصاه 20 ديسمبر 2024. غير أن الموسيقار لم يلتزم بالسداد، ورفض جميع محاولات التسوية التي بادر بها الطبيب قبل وفاته، ما ساهم في تصاعد حدة الأزمة القانونية.

تفاصيل الدعوى القضائية ضد حلمي بكر

رفع أحد الأطباء دعوى ضد ورثة الموسيقار الراحل حلمي بكر، موضحًا أن الأخير تُوفي في 1 مارس 2024، ما يعني قانونًا انتقال الالتزام المالي محل النزاع إلى ورثته الشرعيين. وأشار الطبيب في دعواه إلى أن الورثة تجاهلوا سداد الدين، رغم تسلّمهم إنذارات قانونية رسمية، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء للمحكمة لاسترداد مستحقاته.

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وقد انتهت المحكمة إلى إلزام ورثة حلمي بكر بسداد مبلغ السلفة، مضافًا إليه الفوائد القانونية بنسبة 4%، إلى جانب المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة. ويُعد هذا الحكم نهائيًا على مستوى الدرجة الابتدائية، مع إمكانية الطعن عليه من قِبل الورثة أمام الجهات القضائية المختصة.

حتى لحظة صدور الحكم، لم تُصدر أسرة الموسيقار الراحل أي بيان رسمي، كما لم يُعلن عن نيتهم اتخاذ خطوات قانونية للطعن في الحكم.



توفي الموسيقار المصري حلمي بكر في الأول من مارس 2024 عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد صراع مع المرض. وقد أُعلن عن وفاته من قبل نقابة المهن الموسيقية، وأُقيمت جنازته في مسجد النور بالعباسية.​

وظهرت خلافات بين أفراد الأسرة. اتهم نجل الراحل أرملة والده بالتقصير في رعايته خلال مرضه، مما أدى إلى توتر العلاقات العائلية. كما حدثت مشادات أثناء ترتيبات الجنازة، حيث أصر بعض أفراد الأسرة على تأجيل الدفن حتى وصول الابن من الخارج، بينما رغبت الأرملة في الإسراع بالدفن، مما استدعى تدخل النيابة لتأجيل الدفن حتى حل النزاع.​

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