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الامارات | حسين سجواني: تبادلت وترامب الأفكار والرؤى في لقاء مثمر بالبيت الأبيض

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  • الامارات | حسين سجواني: تبادلت وترامب الأفكار والرؤى في لقاء مثمر بالبيت الأبيض 1/2
  • الامارات | حسين سجواني: تبادلت وترامب الأفكار والرؤى في لقاء مثمر بالبيت الأبيض 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية حسين سجواني، عن سعادته باللقاء مجدداً بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، قائلاً عبر حسابه على "إنستغرام" إن اللقاء كان مثمراً وتطرقا خلاله لعددٍ من المواضيع، وتبادلا فيه بعض الأفكار والرؤى.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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