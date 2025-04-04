حكومة تايوان خصصت 2,7 مليار دولار لمساعدة الشركات المتأثرة بالرسوم الجمركية الأميركية

خصّصت الحكومة التّايوانيّة 2,7 مليار دولار، لدعم الشّركات المتأثّرة بالرّسوم الجمركيّة الجديدة الّتي أقرّتها إدارة الرّئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحافي، أنّ "الخطّة تهدف إلى تلبية الحاجات المختلفة للقطاعات والمجتمع في المستقبل"، مع الإشارة إلى أنّ قطاعَي الصّناعة والزّراعة هما أبرز المستفيدين من هذه المساعدات.
وكانت قد اعتبرت الحكومة التّايوانيّة أنّ زياردة الرّسوم بقيمة 32% على صادراتها إلى الولايات المتّحدة، هي إجراء "مجحف" و"مبالغ به"، حتّى لو لم يكن يطال صناعة أشباه الموصلات ذات الأهميّة القصوى في تايوان.
ويُعدّ الفائض في الميزان التّجاري بين الولايات المتّحدة وتايوان سابع أعلى فائض من نوعه، وهو بلغ 73,9 مليار دولار عام 2024.
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