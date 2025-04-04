الخارجية السعودية دانت التصعيد الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية: لتعزيز آليات المحاسبة الدولية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة السّعوديّة واستنكارها بأشدّ العبارات "للتّصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، واستمرار استهداف المدنيّين العزّل ومناطق إيوائهم وقتل العشرات، بما في ذلك استهداف مدرسة دار الأرقم الّتي تؤوي النّازحين في غزة".
وأعربت في بيان، عن إدانتها أيضًا "استهداف قوّات الاحتلال الإسرائيليّة وتدميرها لمستودع تابع للمركز السّعودي للثّقافة والتّراث في منطقة موراج شرق رفح، وما يحتويه من مستلزمات طبيّة كانت مخصّصة لتلبية احتياجات المرضى والمصابين في قطاع غزة".
وأشارت الوزارة إلى أنّ "غياب آليّات المحاسبة الدّوليّة الرّادعة للعنف والدّمار الإسرائيلي، أتاح لسلطات الاحتلال الإسرائيليّة وقوّاتها الإمعان في انتهاكاتها للقانون الدّولي والقانون الدّولي الإنساني، واستمرار غياب آليّات المحاسبة الدّوليّة يزيد من حدّة العدوان والانتهاكات الإسرائيليّة، ويهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدّولي".
وأكّدت مجدّدًا "الأهميّة القصوى لاضطلاع الدّول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بدورهم في وضع حدّ للمأساة الّتي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق".
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