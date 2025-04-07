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هدّد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، "جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة دير البلح في الأحياء: الصحابة، السّماح، العودة، الزوايدة والصلاح"، مشيرًا إلى أنّ "هذا إنذار مسبق وأخير قبل الهجوم!"، مؤكّدًا "أنّنا سنهاجم بقوّة شديدة كل منطقة يتمّ استخدامها لإطلاق قذائف صاروخيّة".
وكانت قد أفادت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء أمس، بـ"أنّها قصفت مدينة أسدود المحتلّة برشقة صاروخيّة، ردًّا على المجازر الإسرائيليّة بحق المدنيّين".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي هدد سكان 5 أحياء بمنطقة دير البلح في غزة بضرورة إخلائها: سنهاجم بقوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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