شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك عبدالعزيز تفتتح الملتقى العلمي الأول في القانون لطلبة الدراسات العليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح نائب رئيس جامعة الملك عبدالعزيز للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أمين بن يوسف نعمان، فعاليات الملتقى العلمي الأول في القانون لطلبة الدراسات العليا بالجامعة والمعرض المصاحب له تحت عنوان "المستجدات القانونية في ضوء رؤية المملكة 2030" وذلك يوم الاثنين ( 7 أبريل 2025 ) بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.

ويسلط الملتقى الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه القانون في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتأكيد على أهمية تعزيز المهارات القانونية لدى الطلبة، كما ناقش العديد من المحاور منها: المستجدات القانونية في مجالات القانون التجاري والدولي، و مجال القانون الإداري، و تطور قواعد المسؤولية المدنية، والمسؤولية الجنائية.

وشهد الملتقى انعقاد ورش تدريبية وتقديم أوراق علمية وجلسات حوارية بعنوان "القوة السعودية الناعمة" ونهائي المناظرات الطلابية ومحاضرة بمسمى الإقناع والتأثير.

و أوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي " أن القانون يشكل أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات المتحضرة، فهو يمثل أساس العدالة والإنصاف ويحمي الحقوق ويعزز الأمن الاجتماعي. في إطار رؤية المملكة 2030، ويعتبر تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة جزءًا لا يتجزأ من أهداف التنمية الشاملة التي تسعى المملكة لتحقيقها "، وحث سعادته طلاب وطالبات الدراسات العليا بالاستفادة من الخدمات والخبرات والعلوم التي تقدمها الجامعة من خلال أعضاء هيئة التدريس والكليات والمراكز والتركيز على نوعية الأبحاث.

ومن جانبه أشار عميد كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور سلطان بن فيحان أبا العلا، إلى أن وجود نظام قانوني متكامل وفعال يعزز الثقة في المؤسسات الوطنية ويشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ويسهم في بناء مجتمع تسوده العدالة والمساواة.

وأضاف سعادته أن أهمية الملتقى تأتي كمنصة أكاديمية تتيح للطلبة تبادل الأفكار والآراء وتطوير مهاراتهم في مجال القانون، مما يساهم في صقل قدراتهم الأكاديمية والمهنية، حيث لا يقتصر فقط على مناقشة المواضيع القانونية، بل يعد فرصة مهمة لتنمية مهارات الإلقاء والتواصل الفعّال لدى الطلبة للاسهام في بناء جيل من المحامين والقانونيين القادرين على التأثير و إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع.