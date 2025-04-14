الجمهور يشبه إطلالة محمد رمضان في "كوتشيلا" بـ"بدلات الراقصات"!

ميرنا وليد - بيروت - أحدث الفنان المصري محمد رمضان، حالة من الجدل الواسع، بعد إطلالته في مهرجان كوتشيلا، الذي يقام كل عام في الولايات المتحدة الأميركية، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.



وقد ظهر رمضان وهو يرتدي كروب توب باللون الذهبي، وسروالاً واسعاً باللون الأسود، وكاب باللون الأسود.

واعتبر الجمهور أن إطلالة محمد رمضان أنثوية بعض الشيء، ومنهم من علق بأنها تشبه إطلالات الراقصات.

وكان محمد رمضان قد شوق متابعيه لحفله في الولايات المتحدة الأميركية، وقال بمقطع فيديو: "حفلتي في أميركا هتكون فرصة حلوة ليا ولجمهوري العربي نثبت لأميركا وللعالم صوتنا عالي قد أيه. يمكن مدخلش أميركا تاني بعد الحفلة دي تحديدا لكن رسالة وهنوصلها بالفن والموسيقى والتسلية زي ما هم علمونا".