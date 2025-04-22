شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مختار عن التعامل مع المخرج محمد سلامة: عنده رؤية وفنان وعينه حلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مدير التصوير محمد مختار، عن علاقته بالمخرج محمد سلامة والعمل معه حيث إن لهما أعمال درامية سويًا عملا فيها ومنها مسلسل الكتيبة 101 ومسلسل ملحمة موسي، ومسلسل راجعين يا هوي، ومسلسل إمبراطورية ميم.

وقال الدكتور محمد مختار، خلال لقائه ببودكاست الشغلانة الذي يقدمه الزميل آسر أحمد: "أستاذ محمد سلامة، له رؤية وأنا أخدت على رؤيته لأن له شوتات معينة كدا وبقيت حافظة مع الوقت وهكذا، وعارف هو بيكون عاوز إيه، سلامة عنده رؤية وفنان وعينه حلوة جدًا".

وعن كواليس التصوير: "الفريم وراه مجهود كبير جدًا، إكسسوار وخدمات وديكور وممثلين ومخرج، ممكن يبقي عندك فريم حلو أوي ولو أداء الممثلين مش حلو مش هتتشدد للمشهد أساسًا".





وسبق وحل المخرج محمد سلامة ضيف الحلقة السادسة من بودكاست "الشغلانة"، الذى يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض على تليفزيون ”الخليج 365”، ويناقش من خلاله كواليس عمليات التصوير وصناعة السينما والدراما.

وسأله الزميل آسر أحمد، سؤال: "مسلسل صورته حلوة جدًا والممثلين محبوبين فيه والورق حلو ولكن ولم يلق قبول مين يتحمل المسئولية".

ليرد محمد سلامة: "مسئولية الجميع وأن إحنا وصلنا لمرحلة كل حاجة كويسة ولم يلق قبول، وبيبقى في حاجات كتير مؤثرة على العمل وقت عرضه، النجوم اللى فيه ممكن شكل الإنتاج في مليون سبب يخلى العمل غير ناجح وهى مسئولية جماعية ودائمًا من وجه نظرى المخرج يتحملها وعليه المسئولية الأكبر، واللى يفرق مخرج عن مخرج المذاكرة والشكل الفكرى والقراءة".