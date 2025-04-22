شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يحيي حفلات غنائية في المكسيك بداية من يوم 24 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النحم اللبناني راغب علامة عدة حفلات في المكسيك يبدأها من يوم 24 وتنتهى يوم 27 من شهر ابريل الجاري، ضمن الحفلات الذى يحييها نجوم الطرب في الدول العربية، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة كبيرة من اغانيه القديمة والحديثة منها نسينى الدنيا واستمارة 6 واللى باعنا خسر دلعنا وآسف حبيبتى وغيرها .

وكان قد طرح النجم راغب علامة مؤخرًا، أغنية بعنوان " بيروت ولا روما" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، كلمات فيليبينو، ألحان محمد يحيى،ت وزيع ايلي بربر، وغناها راغب باللهجة المصرية.

تقول كلمات أغنية بيروت ولا روما: "كل حاجه معقوله وانتي مش معقوله، خدتي قلبي لوحدك من النظره الأولى، والقمر على قده كان في حته لوحده، هو مركز تاني وانتي طالعه الأولى، العيون مرسومه رسمه مش مفهومه، ما شافتش فجمالك في بيروت ولا روما".

وطرح أيضاً النجم راغب علامة، أغنية بعنوان "التقيل تقيل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة، والكليب من إخراج زينة مكى.

وحقق النجم راغب علامة، نجاحًا مؤخرًا من خلال طرح أغنية "في كتير حلوين" التي طرحها باللهجة المصرية، وهى من كلمات عصام شعبان، والحان عبد سليم، وتوزيع حمدى المهيري.

كما حقق راغب علامة نجاحًا من خلال أغنية تحمل اسم "يلا" والتي طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات عماد الأبياري وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر