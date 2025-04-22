شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم عالميون التقى بهم البابا فرانسيس.. اعرفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط البابا فرنسيس الذى رحل عن عالمنا منذ ساعات، على مر السنين بعلاقة وثيقة مع هوليوود، فقد التقى بمشاهير، مثل أنجلينا جولي، وأورلاندو بلوم، ومارك والبيرج، وأرنولد شوارزنيجر، وليوناردو دي كابريو، وجورج كلوني.

ومن الجدير بالذكر أنه في عام 2023، التقى البابا بالمخرج السينمائي الشهير مارتن سكورسيزي في الفاتيكان، وقال أيقونة السينما البالغ من العمر 80 عامًا إن هذا اللقاء ألهمه لإنتاج فيلم عن يسوع، حيث قال سكورسيزي، الذي كان يزور إيطاليا بعد العرض الأول لفيلمه "Killers of the Flower Moon": "لقد استجبتُ لنداء البابا للفنانين بالطريقة الوحيدة التي أعرفها: تخيّل كتابة سيناريو فيلم عن يسوع. وأنا على وشك البدء في صنعه".

وذلك بعدما أكد الفاتيكان منذ ساعات، وفاة البابا فرانسيس، عن عمر يناهز 88 عامًا، ويعد فيلم "Two Popes"، الذى قام ببطولته الثنائى أنتوني هوبكنز وجوناثان برايس، والذي يحكي قصة صداقة البابا فرانسيس والبابا بنديكت، واحد من أهم الأفلام التي حكت مواقف حقيقة عنهما.

يروي فيلم "Two Popes"، المقتبس عن قصتهما الحقيقية، قصة حياة الرجلين وكيف قدما الدعم والمساندة لبعضهما البعض، خاصة بعد استقالة البابا بنديكت وانتخاب البابا فرنسيس.

حقق الفيلم نجاحًا غير متوقع مع طرحه على منصة نتفليكس في عام 2019، حيث نال أداء كل من برايس وهوبكنز إشادة كبيرة لتجسيدهما شخصية الباباين الكاثوليكيين.

وفقًا لموقع Rotten Tomatoes، حصل فيلم "Two Popes" على تقييم وصل إلى 88%.