شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ 9 صباحًا.. عوالق وأتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من عوالق ترابية وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الاثنين.

وتبدأ العوالق الترابية الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

بينما تشهد الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.

تبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.

وتصاحب الأتربة رياح نشطة، وندني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات. حالة جوية متقلبة تشهد المملكة حالة جوية متقلبة تبدأ من يوم غد الإثنين وحتى الأربعاء المقبل، تتمثل في نشاطٍ ملحوظ للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق، وفق ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد.

وأوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل لـ "اليوم"، أن الحالة الجوية المتوقعة بمشيئة الله تشمل نشاطًا للرياح الشمالية الغربية المثيرة للأتربة من يوم الإثنين الموافق 14 أبريل وحتى الأربعاء 16 أبريل.

ووضع خريطة الطقس المتقلب خلال تلك القترة وتشمل مناطق: الحدود الشمالية ، والجوف، وتبوك، وحائل، والقصيم، على أن يمتد تأثيرها لاحقًا إلى منطقتي الرياض والشرقية، وكذلك نجران، بالإضافة إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بما في ذلك السواحل التابعة لهما.