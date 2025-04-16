للفترة الصباحية.. تعليق الدراسة الحضورية في منشآت تقني نجران

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المركز الوطني للأرصاد

تعليق الدراسة بتعليم نجران

الدمام - شريف احمد - قررت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة نجران، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء في جميع منشآتها التدريبية بنجران ومحافظات شرورة وحبونا ويدمة، للفترة الصباحية، وتحويل الدراسة عن بعد.ويأتي ذلك بناءً على التقارير الواردة من، وحرصًا على سلامة الجميع.

أعلنت إدارة تعليم نجران تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء، وتحويلها عن بُعد بسبب الأحوال الجوية.



وأعلن المتحدث الرسمي في بيان عبر حساب تعليم نجران على منصة إكس تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم الأربعاء 18/ 10/ 1446هـ في مدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدرالجنوب ويدمة.

يشمل القرار جميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.