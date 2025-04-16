شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين خلال موسم الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت المديرية العامة للجوازات البدء في استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” وبوابة مقيم، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج “منصة تصريح”.

وتتيح منصة أبشر أفراد إصدار التصاريح للعمالة المنزلية والتابعين وحاملي الإقامة المميزة والمستثمرين وأم المواطن ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بعد إرفاق المستندات المطلوبة، ومن خلال بوابة مقيم الإلكترونية يتم إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للعاملين في المنشآت التي مقرّها العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي ومن لديهم عقود عمل مع تلك المنشآت خلال موسم الحج.