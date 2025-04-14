سماوي والعتوم يوقعان اتفاقية تعاون بين مهرجان جرش وبلدية جرش الكبرى

ميرنا وليد - بيروت - وقعت في مقر إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ39، اتفاقية تعاون مع بلدية جرش الكبرى، ووقع الاتفاقية عن المهرجان المدير التنفيذي أيمن سماوي، فيما وقع عن بلدية جرش رئيسها أحمد هاشم العتوم.
واشتملت الاتفاقية على العديد من البنود، التي تؤكد أهمية الشراكة والتعاون، بين إدارة المهرجان وبلدية جرش الكبرى، كما تم التباحث في مجموعة أنشطة وفعاليات، من شأنها توثيق العلاقة ما بين إدارة المهرجان والمجتمع المحلي.
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