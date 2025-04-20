شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاده ورحيله.. إبراهيم يسري حاضر في قلوب محبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد مع ذكرى ميلاد ورحيل الفنان الكبير إبراهيم يسري، أحد أبرز نجوم الدراما المصرية، والذي ترك بصمة فنية خالدة في ذاكرة الجمهور بأكثر من 126 عملًا فنيًا تنوعت بين الكوميديا والدراما والفوازير.



إبراهيم يسرى وابنه محمد

على مدار مشواره، قدم يسري شخصيات لا تنسى، من أبرزها هاني حافظ في الشهد والدموع، والأستاذ بهاء في ضمير أبلة حكمت، والدكتور مازن شرارة في ليالي الحلمية، وفهمي فراويلة في المال والبنون، إلى جانب مشاركاته في عدد كبير من المسلسلات والأعمال التي أصبحت جزءًا من تاريخ الدراما المصرية.



إبراهيم يسرى وابنه محمد

وفي هذه المناسبة المؤثرة، تحدث نجله الفنان محمد يسري لـ"الخليج 365"، معربًا عن حزنه الشديد لغياب والده، وقال:"كنت أتمنى يكون بابا عايش ويشوف كل شغلي، إحنا النهاردة في قمة الحزن، ومفيش كلام ممكن يوفّي حبي ليه، لأنه كان مش بس أب، كان صديق بجد."



إبراهيم يسرى مع زوجته وأولاده

واسترجع محمد بداياته الفنية، قائلًا: "فاكر أول يوم تصوير ليا، كلمته وقتها وهو شجعني جدا، رغم إنه رفض في البداية فكرة دخولي التمثيل عشان شايف إنها مهنة صعبة، لكن والدتي وقفت جنبي، خاصة إني من طفولتي كنت بحب الفن والمزيكا."



إبراهيم يسرى وابنه محمد

كما تحدث عن أجواء احتفالهم بعيد ميلاده، الذي كان يتزامن أحيانًا مع شم النسيم، قائلًا: "كنا دايمًا بنحتفل بيوم ميلاده، نجيب تورتة ونغني له، وكان يقعد يضحك ويتريق علينا، ولازم ناكل فسيخ ورنجة لأنه كان بيحبهم جدًا.. كانت لحظات جميلة وعمرها ما هتتنسي."