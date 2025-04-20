شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج منير يعود بألبوم صيفي.. تعاونات جديدة مع شعراء وملحنين شباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم محمد منير من وضع اللمسات النهائية لألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال صيف 2025، حيث يشهد الألبوم تعاونًا واسعًا مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين من الأسماء الجديدة والبارزة على الساحة.

ويضم الألبوم كلمات لعدد من الشعراء، من بينهم: هالة زيات، مصطفى حدوتة، منة القيعي، تامر حسين، وكوثر مصطفى، كما يتعاون منير مع مجموعة من أبرز الملحنين، منهم: أحمد زعيم، عزيز الشافعي، إيهاب عبد الواحد، والراحل محمد رحيم.

أما في التوزيع الموسيقي، فيشارك كل من عمرو عبد الفتاح وأسامة الهندي، بينما تولى أمير محروس مهام الـ"ميكس والماستر" للأغاني، ومن المنتظر أن يتم طرح أغاني الألبوم بشكل متتالي وعلى فترات، عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، في موسم صيف 2025.

وفى لفتة تعكس التقدير والاعتزاز برموز الفن والثقافة في مصر، حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على زيارة الفنان الكبير محمد منير في منزله لتسليمه تكريم "يوم الثقافة المصرية". جاءت هذه الزيارة بعد أن حالت الظروف الصحية دون تمكّن الفنان محمد منير من حضور احتفالية التكريم التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية.