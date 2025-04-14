تكنولوجيا: ظهور هاتف OnePlus 13T لأول مرة في صورة ترويجية مسرّبة يذهل الجميع قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نُشرت على منصة Weibo الشهيرة صورة مسرّبة لهاتف OnePlus 13T، وذلك من خلال حساب Digital Chat Station المعروف بتسريباته الموثوقة. وتُظهر الصورة ما يبدو أنه تصميم تسويقي رسمي للهاتف، مما يوفّر نظرة قريبة تؤكد العديد من التفاصيل التي تم تداولها مؤخرًا.

وكان الهاتف قد ظهر مؤخرًا في مقطع فيديو يعرض توزيع وزنه المثالي، لكن هذه الصورة الجديدة تسلط الضوء على شكل الهاتف بشكل أوضح، وتكشف عن بعض الجوانب الأساسية في تصميمه.

على سبيل المثال، يضم OnePlus 13T كاميرتين خلفيتين رئيسيتين موضوعتين بشكل رأسي داخل وحدة كاميرا مستوحاة من تصميم هواتف Pixel الحديثة من جوجل وكذلك سلسلة iPhone 16.

أما العنصر الثالث داخل وحدة الكاميرا، فقد يكون إما حساس ضبط تلقائي بالليزر أو مستشعر ماكرو، حسب التقديرات الحالية.

وظهر الهاتف في اللون الأسود المطفي، فيما تشير التسريبات إلى توفره أيضًا بلونين إضافيين هما الرمادي والوردي، ما يضيف خيارات جمالية مميزة للمستخدمين.

حتى الآن، لم تُعلن الشركة عن موعد الإطلاق الرسمي للهاتف، ولكن تشير التوقعات إلى أن ظهوره الأول قد يكون في الأسبوع الأخير من هذا الشهر.

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