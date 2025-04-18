شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: X تطلق منصة مراسلة جديدة تسمى XChat.. اعرف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

تسعى شركة X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، إلى استبدال قسم الرسائل المباشرة بمنصة مراسلة جديدة تسمى XChat.

ألمح زاك وارونيك، مهندس البرمجيات في شركة X، إلى أن الشركة ستحذف قسم الرسائل المباشرة اليوم، ردًا على مستخدم واجه صعوبة في رؤية بيانات المستخدم في الرسائل التي أرسلها واستقبلها خلال الأيام القليلة الماضية، وافترض أن المشكلة خلل برمجي، وعندما سألوا وارونيك إن كان بإمكانه إصلاح المشكلة، كتب: "ستُحذف هذه الصفحة قريبًا، وعندما سُئل عما إذا كان هناك المزيد من طلبات الرسائل، أجاب وارونيك: "لا وستختفي جميع الرسائل المباشرة قريبًا".

وأشار هذا التبادل إلى أن X سيطلق قريبًا منصة XChat وهى منصة المراسلة الجديدة وتعتبر امتداد لصفحة الرسائل المباشرة الحالية لـ X، والتي تُذكرنا بفيسبوك ماسنجر، ولكن بميزات إضافية تُساعد على الحفاظ على خصوصية المحادثات.

ووفقًا لمحلل في MacRumors ، سيسمح XChat للمستخدمين بإرسال ملفات PDF وملفات أخرى وحذف الرسائل لجميع المشاركين في الدردشة، وليس فقط لأنفسهم ، بل وتفعيل وضع الاختفاء الذي طبقته إنستجرام على صفحة الرسائل المباشرة الخاصة بها ، بالإضافة إلى ذلك ستكون الرسائل المرسلة عبر XChat مشفرة بالكامل.

وشارك مطور الويب المستقل نيما أوجي لقطة شاشة معاينة الأسبوع الماضي توضح كيف سيمنح XChat المستخدمين خيار حذف رسائل الآخرين أو حذف رسائلهم بأنفسهم، كما أظهرت لقطة الشاشة إمكانية إدخال رمز PIN في كل مرة تفتح فيها XChat لمزيد من الأمان.

وأثار إيلون ماسك الحماس لتطبيق XChat العام الماضي عندما غرّد بأنه سيحذف رقم هاتفه وسيستخدم X فقط لإرسال الرسائل النصية والمكالمات ، و في يناير أفادت صحيفة X Daily News أن المنصة تعمل على تطوير منصة مراسلة جديدة، مُتكهّنةً بأن ماسك أراد منافسة واتساب من خلال توسيع قسم الرسائل المباشرة في X.

وأوضح موظف آخر في X أن XChat هو في الأساس إعادة صياغة لقسم الرسائل المباشرة في المنصة ، وليس التخلص منه نهائيًا ، و لا يُعرف متى سيتوفر XChat على X، لكن التسريبات تشير إلى أنه سيُطلق خلال الأيام القادمة.