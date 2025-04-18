شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تعلن عن مسابقة بقيمة 3 ملايين دولار للمبتكرين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت وكالة ناسا تحديًا جديدًا للمبتكرين في جميع أنحاء العالم من خلال تقديم 3 ملايين دولار لأي شخص يستطيع التوصل إلى تقنية تساعد في إعادة تدوير النفايات البشرية في الفضاء.

تفاصيل المسابقة

يدعو تحدي LunaRecycle، المبتكرين القادرين على تطوير تقنيات تساعد الوكالة في إعادة تدوير الفضلات العضوية لرواد الفضاء في رحلات الفضاء طويلة الأمد، وحتى في مهمات المريخ والقمر.

وقد صرحت الوكالة: "تلتزم ناسا باستكشاف الفضاء المستدام، وبينما نستعد لمهمات الفضاء البشرية المستقبلية، ستكون هناك حاجة للنظر في كيفية تقليل مصادر النفايات المختلفة، بما في ذلك النفايات الصلبة، بالإضافة إلى كيفية تخزين النفايات ومعالجتها وإعادة تدويرها في بيئة فضائية بحيث لا تحتاج إلى إعادة أي نفايات إلى الأرض، أو حتى إلى القليل منها".

تهدف المسابقة، التي تُقام على مرحلتين وتركز على تصميم وتطوير حلول إعادة التدوير، إلى الحد من تراكم النفايات في الفضاء، حيث يوجد حاليًا 96 حقيبة من النفايات البشرية التي خلّفها رواد فضاء أبولو 11 عام 1969 على سطح القمر.

وقد تم التخلص من هذه النفايات لإفساح المجال لعينات القمر التي جُمعت خلال المهمة، وسيتم استخدام نظام التخلص من النفايات التكنولوجي الجديد في البعثات الفضائية المستقبلية في حال اختياره.

تقوم وكالة الفضاء حاليًا بمراجعة الجولة الأولى من المقترحات لتحديد أيها سيتأهل إلى المرحلة التالية من المسابقة.



وانتهى الموعد النهائي لتقديم طلبات المشاركة في تحدي لونا ريسايكل التابع لناسا في 31 مارس 2025، وسيتم الكشف عن المبتكرين المختارين في مايو 2025، مع سعي ناسا لإعادة البشر إلى القمر ضمن برنامج أرتميس، وستساعد إعادة تدوير النفايات في الحد من كمية النفايات التي تُعاد إلى الأرض.

ويُعد تحدي لونا ريسايكل جزءًا من هدف ناسا المتمثل في القيام بمهام بشرية طويلة الأمد على سطح القمر.