شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: مصر قدمت 75% من إجمالي المساعدات إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، إن مصر قدمت ما يصل إلى 75% من إجمالي المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": " القاهرة كانت طوال أعوام وعقود، مقر انعقاد اجتماعات الفصائل الفلسطينية وحتى اليوم".

وتابع: " مصر عملت على أن تكون العنصر العربي الأكثر قدرة على التحرك في الأوساط الفلسطينية، كما أن مصر هي الدولة الأكبر على المستوى العسكري في المنطقة".