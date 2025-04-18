شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تحذر من هجمات على مواقع يرتادها السياح فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، أن واشنطن قامت بتتبع معلومات موثوقة تتعلق بهجمات وشيكة محتملة على مواقع يرتادها السياح في سوريا، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها: إن تلك الهجمات قد تكون دون سابق إنذار وتستهدف أماكن تشمل مراكز التسوق والفنادق، مضيفة أنه لا ينبغي اعتبار أي جزء من سوريا بمأمن من العنف.

وأصدرت وزارة الخارجية تحذيرا بشأن السفر إلى سوريا وهو المستوى الرابع والذي ينص على منع السفر، وطلبت من مواطنيها عدم التوجه إلى سوريا نظرا للمخاطر الكبيرة التي تشمل الصراع المسلح.

وأشارت إلى أن هذا التحذير سيظل ساريا نظرا للمخاطر الكبيرة المتمثلة في الإرهاب، والاضطرابات المدنية، والاختطاف، واحتجاز الرهائن، والصراع المسلح.

وفي بيانها قالت: "تذكر الوزارة المواطنين الأمريكيين بأن الإرهابيين يواصلون التخطيط لعمليات اختطاف وتفجيرات وهجمات أخرى في سوريا، وقد يشنون هجمات دون سابق إنذار، مستهدفين الفعاليات العامة والفنادق والنوادي والمطاعم ودور العبادة والمدارس والحدائق ومراكز التسوق ووسائل النقل العام والمناطق التي تتجمع فيها الحشود الكبيرة".