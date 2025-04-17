تكنولوجيا: تسريبات تكشف تصميم كاميرا OnePlus Nord CE5 المستوحى من iPhone 16

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت تسريبات حول OnePlus Nord CE5 منذ أيام قليلة، بدءًا بكشف سعة البطارية، ثم تسريب كامل للمواصفات أمس. الخطوة التالية كانت الكشف عن مظهره، حيث تم تسريب أول صورة رقمية للجهاز تُظهر الجهة الخلفية.

كما يتضح من الصورة، من الصعب عدم ملاحظة مصدر إلهام OnePlus لتصميم جزيرة الكاميرا – فهي شبيهه بشدة بتصميم iPhone 16. هذا خيار مثير للاهتمام، وجزيرة الكاميرا هذه تشبه إلى حد ما تلك الموجودة في OnePlus 13T القادم، حيث تأتي الكاميرتان في شكل بيضاوي، لكن في Nord CE5 تكون ضمن جزيرة أصغر. يبدو أن OnePlus في 2025 لن تركز على لغة تصميم متماسكة تمامًا لجميع هواتفها، بل ستقدم لكل جهاز تنويعة خاصة ضمن نفس الموضوع العام، سواء كان ذلك إيجابيًا أم سلبيًا.

من المتوقع إطلاق Nord CE5 في الهند في مايو. يتميز الهاتف بإطار مسطح ولوحة خلفية مسطحة. وفقًا للتسريبات السابقة، سيحتوي على شاشة OLED مسطحة مقاس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج MediaTek Dimensity 8350، وبطارية ضخمة بسعة 7100 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السلكي بقوة 80 واط.

في الخلف، ستتضمن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر Sony Lytia LYT-600، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بمستشعر Sony IMX355. أما الكاميرا الأمامية فستكون بدقة 16 ميجابكسل. من المتوقع أن يأتي الهاتف بذاكرة 8 جيجابايت وتخزين 256 جيجابايت، مع فتحة SIM هجينة ومكبر صوت واحد.

تشير تسريبات أخرى إلى أن Nord CE5 قد يقدم تحسينات كبيرة مقارنةً بـ Nord CE4، خاصة في سعة البطارية التي تعد واحدة من الأكبر في فئتها، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين الباحثين عن عمر بطارية طويل. كما أن اختيار معالج Dimensity 8350 يشير إلى توازن بين الأداء الجيد والتكلفة المناسبة للفئة المتوسطة.

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