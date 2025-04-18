شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: مصر هي الدولة الأكبر على المستوى العسكري بمنطقة الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، إن مصر هي الدولة الأكبر على المستوى العسكري في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنها عملت على أن تكون العنصر العربي الأكثر قدرة، على التحرك في الأوساط الفلسطينية.

وأضاف في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": "مصر قدمت ما يصل إلى 75% من إجمالي المساعدات إلى قطاع غزة".

وتابع: "القاهرة كانت طوال أعوام وعقود، مقر انعقاد اجتماعات الفصائل الفلسطينية وحتى اليوم".