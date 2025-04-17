تكنولوجيا: Android 16 يجلب ميزة الأمان Identity Check لمكافحة السرقة إلى هواتف غير Google وSamsung

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Google ميزة الأمان Identity Check لمكافحة السرقة على هواتف Pixel الخاصة بها مع تحديث Pixel Feature Drop في ديسمبر 2024، وقامت Samsung بدمجها بالفعل في واجهة One UI 7 المستندة إلى Android 15. أما بالنسبة للأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام Android، فستظهر هذه الميزة فقط كجزء من تحديث Android 16.

عند تفعيل Identity Check، ستتطلب التحقق البيومتري (مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه) قبل السماح بتغيير إعدادات الأمان الحساسة أو الوصول إلى كلمات المرور المحفوظة والبيانات الحساسة الأخرى. والأهم أن نافذة التحقق البيومتري لهذه الميزة لا تسمح بالرجوع إلى إدخال رمز PIN أو كلمة مرور كبديل، مما يعني أن التحقق البيومتري إلزامي.

ولغرض إذا استولى لص على جهازك، سيُمنع من الوصول إلى معلومات الأمان الحساسة ما لم يجبرك على تقديم التحقق البيومتري، وهو ما يتجاوز السرقة البسيطة إلى جرائم أكثر خطورة مثل الاختطاف، مما يعني أنك ستواجه تحديات أكبر.

تطلبت ميزة Identity Check إعادة كتابة كود التحقق البيومتري لإزالة خيار الرجوع إلى PIN أو كلمة المرور، مما يجعلها غير قابلة للإضافة عبر تحديثات Google Play Services. لذلك، يجب دمجها في تحديث نظام التشغيل. استطاعت Samsung دمج الميزة بسرعة في One UI 7، بينما يُتوقع أن تضيف الشركات المصنعة الأخرى مثل OnePlus وXiaomi وOppo وRealme هذه الميزة في تحديثاتها لنظام Android 16. وقد تم رصد الميزة بالفعل على جهاز OnePlus 13 يعمل بنسخة تجريبية من Android 16، مما يشير إلى توسعها القادم.

كيفية تفعيل الميزة

تتطلب الميزة جهازًا يدعم التحقق البيومتري من الفئة 3 (آمن)، وهو متوفر في معظم الهواتف المتوسطة والرائدة الحديثة. لن يتم تفعيل Identity Check تلقائيًا، لذا يجب على المستخدمين تشغيلها يدويًا عبر الإعدادات: الإعدادات > Google > الحماية من السرقة > استخدام Identity Check. يمكن للمستخدمين أيضًا تحديد “مواقع موثوقة” مثل المنزل أو مكان العمل حيث لا تُطلب التحقق البيومتري لتسهيل الاستخدام.

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