شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تطوير التعليم يطلب وظائف بكلية كوزن المصرية اليابانية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الصفحة الرسمية لـ كلية كوزن التابعة لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء عن وظائف قيادات كليات الكوزن المصرية اليابانية للعام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦، حيث نشرت الصفحة الرسمية لكلية كوزن عن أن إدارة صندوق تطوير التعليم أعلن عن حاجة كلية الكوزن المصرية اليابانية بالعاشر من رمضان "أحد المشروعات التابعه له"، لشغل الوظائف التالية عن طريق الندب من الجهات التعليمية الحكوميه (مدارس وجامعات)، وذلك وفقًا للشروط والتفاصيل الموضحة أدناه:



وظائف بكلية كوزن المصرية اليابانية



الوظائف المطلوبة:

1- رئيس كلية الكوزن المصرية اليابانية بمقر الكلية بالعاشر من رمضان.

2- رئيس قسم التصميم الابتكاري والتكنولوجيا

3- مديري البرامج الأكاديمية

4- مدير برنامج الروبوتات والميكاترونيك.

5 مدير برنامج الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

6- مدير برنامج الطاقة الخضراء.

7 -مدير برنامج الإلكترونيات الدقيقة.

الشروط العامة

1. أن يكون المتقدم حاصل على الدكتوراه فى إحدى تخصصات كليات الكوزن المصرية اليابانية (الروبوتات والميكاترونيك - الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الطاقة الخضراء - الإلكترونيات الدقيقة).

2. أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات فضلا عن الخبره الإدارية المناسبه للوظيفة.

3. أن يكون لدى المتقدم دافع قوي للتعليم والبحث، وأن يُظهر فهماً واستعداداً للمشاركة في الأنشطة اللامنهجية، والإشراف على الحياة الطلابية، بما في ذلك مساكن الطلاب.

المستندات المطلوبة (يتم تحميلها هنا في الاستمارة) على أن تسلم الأصول في المقابلة الشخصية.

1. صورة بطاقة الرقم القومي

2. صورة الصحيفة الجنائية

3. السيرة الذاتية مع صورة شخصية (حد أقصى 1 ميجا) Curriculum Vitae / Resume متضمنة قائمة بالمنشورات العلمية (وورد أو PDF) وبها روابط الكتب والمنشورات المشار إليها في قائمة المنشورات العلمية.

4. مقالة عن دوافع الاشتراك في عملية التعليم والبحث في كليات الكوزن المصرية اليابانية Motivation Letter

5. بيان بالخبرة العملية في الشركات (للمتقدمين من قطاع الصناعة) (صفحة A4 بأي تنسيق)

6. خطاب توصية أو بيانات التواصل لشخص واحد يمكن الرجوع إليه بشأن التعليم/البحث (الاسم، الجهة، العنوان، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، وغيره) (صفحة A4 بأي تنسيق( Recommendation Letter

عملية الاختيار

• المرحلة الأولى: مراجعة المستندات

• المرحلة الثانية: مقابلة شخصية وعرض درس عملي (لمن اجتاز المرحلة الأولى)

* يتحمل المتقدم نفقات السفر الخاصة بحضور المقابلة الشخصية وغيرها.

الموعد النهائي للتقديم

يجب استلام الطلبات في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 29 ابريل 2025 قبل الساعة 11:59.

أطيب أمنيات صندوق تطوير التعليم بكل التوفيق لجميع المتقدمين

لملء إستمارة التقدم وتحميل المستندات المطلوبة برجاء الضغط على الرابط التالي او مسح علامة QRcode

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