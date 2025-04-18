جائزة السعودية الكبرى: نوريس يتقدم على زميله بياستري في التجارب الحرة

الرياص - اسماء السيد - جدة : حقق البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين أفضل توقيت في الفترة الثانية من التجارب الحرة لجائزة السعودية الكبرى، الجولة الخامسة من بطولة العالم للفورمولا واحد الجمعة، في الوقت الذي تعرض فيه سائق ريد بول الياباني يوكي تسونودا لحادث.

وقاد نوريس ثنائية لماكلارين في الصدارة على حلبة جدة، بعد أن حقق أفضل توقيت له (1.28.267 د) متفوقا على زميله المتألق الأسترالي أوسكاري بياستري بعُشر من الثانية.

ويدخل بياستري الى جائزة السعودية على خلفية انتصاره الثاني هذا الموسم على حلبة الصخير البحرينية ما جعله يتقدم الى المركز الثاني في ترتيب السائقين، بفارق ثلاث نقاط عن نوريس المتصدر.

وبخلافه تماما، كان نوريس الفائز بالسباق الافتتاحي للموسم في ملبورن، بعيدا عن مستواه في تجارب البحرين وفي السباق بحد ذاته، لكنه خرج بأقل الاضرار من خلال صعوده على منصة التتويج.

بدوره، واجه الهولندي ماكس فيرشتابن وفريقه ربد بول وقتا عصيبا في البحرين، حيث أنهى حامل اللقب أربع مرات في المركز السادس، ما أدخل فريقه في خلية أزمة في محاولة لتحسين السيارة.

وحقق الهولندي الفائز بسباق جدة العام الماضي وفي عام 2022، ثالث أسرع توقيت، بفارق ثلاثة أعشار من الثانية. وحل سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو والاسباني كارلوس ساينس (ويليامس) في المركزين الرابع والخامس تواليا.

وشهدت الفترة الليليلة حادثا قويا لتسونودا الذي اصطدم بالحاجز في المنعطف الأخير ليُرفع العلم الأحمر في الدقائق العشر الأخيرة، ما يضع فريقه ريد بول أمام مهام إصلاح السيارة المتضررة بقوة.

أفسد ذلك اليوم الجيد الذي قضاه السائق الياباني في سباقه الثالث منذ حلوله خلفا للنيوزيلندي ليام لاوسون كزميل لفيرشتابن.

ويواجه سائق فيراري البريطاني لويس هاميلتون عقوبة محتملة، إذ يُحقق المشرفون مع بطل العالم سبع مرات لعرقلته سيارة ويليامس بقيادة التايلاندي أليكس ألبون.

وكان الفرنسي بيار غاسلي سائق ألبين فاز في الفترة الاولى، لكنه اشتكى من مشاكل في الفرامل خلال الفترة الثانية التي حل فيها ثامنا.

وتُقام التجارب الرسمية السبت.

وهنا ترتيب الفترة الأولى:

1. بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:29.239 (24 عدد اللفات)

2. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:29.246 (24)

3. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:29.309 (27)

4. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:29.341 (24)

5. ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:29.606 (22)

6. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:29.618 (20)

7. كارلوس ساينس (إسبانيا/وليامس) 1:29.779 (25)

8. لويس هاميلتون (بريطانيا/فيراري) 1:29.815 (26)

9. ماكس فيرشتابن (هولندا/ريد بول) 1:29.818 (25)

10. يوكي تسونودا (اليابان/ريد بول) 1:29.821 (25)

11. ليام لاوسون (نيوزيلندا/آر بي) 1:29.907 (18)

12. نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/ساوبر) 1:29.916 (24)

13. أندريا كيمي أنتونيلي (إيطاليا/مرسيدس) 1:29.934 (23)

14. فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:29.976 (23)

15. إسحاق حجار (فرنسا/آر بي) 1:30.011 (14)

16. جاك دوهان (أستراليا/ألبين) 1:30.183 (24)

17. لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:30.583 (22)

18. أوليفر بيرمان (بريطانيا/هاس) 1:30.595 (20)

19. استيبان أوكون (فرنسا/هاس) 1:31.029 (20)

20. غابريال بورتوليتو (البرازيل/ساوبر) 1:31.038 (22)

ترتيب الفترة الثانية:

1. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:28.267 (21 عدد اللفات)

2. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:28.430 (22)

3. ماكس فيرشتابن (هولندا/ريد بول) 1:28.547 (23)

4. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:28.749 (22)

5. كارلوس ساينس (إسبانيا/وليامس) 1:28.942 (24)

6. يوكي تسونودا (اليابان/ريد بول) 1:28.963 (19)

7. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:28.973 (21)

8. بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:29.106 (22)

9. نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/ساوبر) 1:29.193 (21)

10. ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:29.220 (23)

11. أندريا كيمي أنتونيلي (إيطاليا/مرسيدس) 1:29.242 (16)

12. إسحاق حجار (فرنسا/آر بي) 1:29.306 (17)

13. لويس هاميلتون (بريطانيا/فيراري) 1:29.371 (23)

14. ليام لاوسون (نيوزيلندا/آر بي) 1:29.488 (22)

15. فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:29.662 (18)

16. أوليفر بيرمان (بريطانيا/هاس) 1:29.754 (19)

17. جاك دوهان (أستراليا/ألبين) 1:29.912 (21)

18. لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:30.007 (18)

19. استيبان أوكون (فرنسا/هاس) 1:30.019 (22)