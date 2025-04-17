تكنولوجيا: Oppo تبدأ بيع Find X8 Ultra وX8s وX8s+ في الصين حصرياً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Oppo في 10 أبريل 2025 عن ثلاثة هواتف رائدة جديدة: Find X8 Ultra القوي، وFind X8s وX8s+ المدمجين بمواصفات متميزة. الهواتف أصبحت متاحة للبيع الآن، لكن الخبر السيئ هو أنها متاحة حصريًا في الصين.

يبرز Find X8 Ultra كالرائد الأبرز في سلسلة Find X8، مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Elite، وأربع كاميرات خلفية بدقة 50 ميجابكسل عالية الأداء، وشاشة LTPO AMOLED نابضة بالحياة مقاس 6.82 بوصة بدقة QHD+. زادت سعة البطارية بنسبة 20% مقارنة بالطراز السابق، لتصل إلى 6100 مللي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن السلكي بقوة 100 واط.

يتوفر Find X8 Ultra بثلاثة ألوان: الأسود، الوردي، والأبيض. الأسعار هي:

12/256 جيجابايت: 6499 يوان صيني (حوالي 890 دولارًا).

16/512 جيجابايت: 6999 يوان صيني (حوالي 960 دولارًا).

16 جيجابايت/1 تيرابايت (مع اتصال بالأقمار الصناعية): 7999 يوان صيني (حوالي 1100 دولار).

Oppo Find X8s+

يتميز Find X8s+ بأداء أسرع قليلاً من Find X8 Pro المتوفر عالميًا، مع هيكل أصغر وأخف وزنًا. يفتقر إلى كاميرا التقريب البعيد، والكاميرا الرئيسية أقل تميزًا مقارنةً بـ Pro، لكنه يظل من بين أقوى الهواتف في فئته بحجم صغير.

الأسعار تبدأ من:

12/256 جيجابايت: 4199 يوان صيني (حوالي 575 دولارًا).

12/512 جيجابايت: 4699 يوان صيني (حوالي 645 دولارًا).

16/512 جيجابايت: 4999 يوان صيني (حوالي 685 دولارًا).

16 جيجابايت/1 تيرابايت: 5499 يوان صيني (حوالي 755 دولارًا)، متوفر باللونين الأبيض والأسود، مع خيار اللون الأرجواني لجميع التكوينات الأخرى.

Oppo Find X8s

يندرج Find X8s ضمن اتجاه الهواتف المدمجة، بسمك 7.7 مم وشاشة مقاس 6.32 بوصة. يحتوي على ثلاث كاميرات خلفية بدقة 50 ميجابكسل. على الرغم من تصميمه ليكون أقل تكلفة من X8s+، إلا أنه يشاركه معالج Dimensity 9400+ وبطارية بقوة 80 واط، مما يجعل تسعيرهما متقاربًا.

الأسعار هي:

12/256 جيجابايت: 4199 يوان صيني (حوالي 575 دولارًا).

16/256 جيجابايت: 4699 يوان صيني (حوالي 645 دولارًا).

12/512 جيجابايت: 4999 يوان صيني (حوالي 685 دولارًا).

16/512 جيجابايت: 4999 يوان صيني (حوالي 685 دولارًا).

16 جيجابايت/1 تيرابايت: 5499 يوان صيني (حوالي 755 دولارًا).

إلى جانب الهواتف، أعلنت Oppo في 10 أبريل عن جهاز لوحي Pad 4 Pro، وسماعات Enco Free4 اللاسلكية، وساعة ذكية Watch X2 Mini بشاشة 1.32 بوصة. هذه الأجهزة كانت متاحة للطلب المسبق منذ الإعلان عنها، وأصبحت الآن متاحة للبيع في الصين.

تشير المعلومات إلى أن Oppo تركز على السوق الصينية مع سلسلة Find X8، خاصة مع ميزات مثل الاتصال بالأقمار الصناعية في طراز Find X8 Ultra الأعلى مواصفات، مما يعزز جاذبيته في المناطق النائية. ومع ذلك، غياب خطط إطلاق عالمية قد يحد من وصول هذه الأجهزة إلى المستهلكين خارج الصين، على عكس Find X8 Pro الذي يُباع عالميًا بسعر يبدأ من حوالي 1124 يورو لنسخة 512 جيجابايت/16 جيجابايت.

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