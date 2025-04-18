شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 18 – 4 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 18 – 4 – 2025 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها فوز الأهلى على الزمالك فى نهائى كأس مصر لكرة اليد 21 - 18 والتتويج باللقب.

أزمة خط السير تجبر الأهلى على الاستعانة بطيران بديل للعودة من جنوب أفريقيا

أنهى مسئولو النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، أزمة الطائرة الخاصة التى تجددت في جنوب أفريقيا خلال اليومين الماضيين، بعد رفض السلطات فى جنوب أفريقيا عودة الطائرة الخاصة التى سافر بها الأهلي، وفقاً لخط السير الذي حدده طاقم الطائرة.

الأهلي يهزم الزمالك 21 - 18 ويحصد لقب كأس مصر لرجال كرة اليد.. صور

توج فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر لموسم 2024-2025 بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، وانتهت المباراة بنتيجة21 - 18 في النهائي.

الزمالك يكشف مدى أحقية زيزو فى المطالبة بـ73 مليون جنيه مستحقات متأخرة

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد بشأن المستحقات المالية المتأخرة للاعب أحمد مصطفى "زيزو"، والتي يزعم اللاعب أنها تُقدّر بـ73 مليون جنيه لم يتسلّمها بعد.

عمر طارق نجم منتخب السلة يجري عملية جراحية ناجحة ويشارك فى بطولة الأفروباسكت

أجرى عمر طارق السعيد، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي لكرة السلة، عملية جراحية ناجحة فى اليد تحت إشراف الدكتور أشرف محرم أستاذ جراحة العظام بقصر العيني، في أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد إصابته فى كسر وخلع بالإبهام.

خسارة شباب الهوكي أمام ناميبيا فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

خسر منتخب شباب الهوكي أمام ناميبيا بنتيجة 3-1، في أولى مواجهاته بتصفيات كأس العالم المحدد لها الفترة من 18 وحتي 25 أبريل الجاري.

بارادو الجزائرى لـ"الخليج 365": الزمالك لم يطلب رسمياً ضم عادل بولبينة

كشف حسان زاطشي، رئيس نادي بارادو الجزائرى، حقيقة الأنباء التي تداولت بشأن تقديم مسئولي نادى الزمالك عرضاً رسمياً لضم عادل بولبينة جناح الفريق، والذى كان هدفاً للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

صراع ناري بين بيراميدز والأهلى والزمالك على التتويج بلقب الدوري

اشتد الصراع الدائر بين بيراميدز والأهلى والزمالك على انتزاع بطولة الدوري المصري هذا الموسم، خاصة بعدما وصلت المسابقة لمراحلها الحاسمة، حيث تتبقى 6 جولات على نهاية الموسم الاستثنائي، والذي يلعب بنظام جديد، من أجل التغلب على أزمة تأخر انتهاء الموسم وطول فترة المنافسات.

البنك الأهلى يحقق برونزية كأس مصر لرجال كرة اليد

حصد فريق رجال كرة اليد بالبنك الأهلي برونزية كأس مصر للموسم المحلي 2024-2025 بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 30-25.

محمد صبيح يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسينج

فاز محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، بمنصب نائب أول رئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسينج للدورة الانتخابية 2025- 2029 وذلك خلال الانتخابات التي أجريت اليوم الجمعة فى دولة ليبيا ضمن أعمال الجمعية العمومية للاتحاد العربي، والتي اختارت الدكتور باسل الشاعر في منصب رئيس الاتحاد العربي.

المتحدة للرياضة تنظم بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا بالقاهرة

تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، التي تنظمها شركة المتحدة للرياضة، خلال الفترة من 27 أبريل الجاري وحتى 18 مايو المقبل.

الأهلي يختتم استعداداته لمباراة صن داونز بدوري الأبطال بقراءة الفاتحة

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى تدريباته على ملعب لوفتوس بمدينة بريتوريا، استعدادًا لمباراة صن داونز، التي تقام فى الثالثة عصر غدٍ السبت فى ذهاب نصف نهائى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

هل يشارك زيزو فى مران الزمالك قبل مباراة المصري؟.. مصدر يكشف التفاصيل

مازالت أزمة أحمد مصطفي زيزو لاعب الزمالك مع ناديه تطفو على الساحة الرياضية، بعد تغيب اللاعب عن مران الفريق فى الأيام الماضية، عقب استبعاده من مباراة الفريق أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي فى دور الثمانية للبطولة بالكونفدرالية.

ضمانات أمنية وجلسات تحفيز.. طوارئ فى معسكر الأهلي قبل مواجهة صن داونز

أعلن الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، حالة الطوارئ داخل معسكر الفريق فى بريتوريا قبل ساعات من المواجهة المصيرية أمام صن داونز، فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

يورتشيتش يعاين ملعب سوكر سيتى قبل مواجهة بيراميدز مع أورلاندو بيراتس

حرص الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، على معاينة ملعب سوكر سيتي فى جوهانسبرج، والذي سيجمع بين بيراميدز وأورلاندو في إطاز مباريات دوري أبطال أفريقيا.

محمد الشناوي عن مواجهة صن داونز غدا: مفيش حاجز نفسي ونسعى لكتابة التاريخ

أكد محمد الشناوي قائد الأهلي أن الفريق ليس غريباً على اللعب فى جنوب أفريقيا، وأن اللاعبين مستعدون جيداً لخوض مباراة صن داونز الجنوب أفريقي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا غداً.

وزير الرياضة يطمئن على بعثتي الأهلي وبيراميدز بجنوب أفريقيا ويوجه بتقديم الدعم الكامل

اطمأن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على بعثتي الأهلي وبيراميدز المتواجدتين حالياً في جنوب أفريقيا، استعداداً لخوض مواجهتي ذهاب نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

مصدر بالزمالك: مستحقات زيزو ليست 70 مليون جنيه.. وسنمنحه حقه

كشف مصدر بنادى الزمالك أن مستحقات أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق ليست 70 مليون جنيه، كما يتردد، مؤكداً أنها أقل من ذلك بكثير، لافتاً إلى أن مسئولى القلعة البيضاء عازمون على منحه حقوقه كاملة.