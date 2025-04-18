شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان لـ"القاهرة الإخبارية": مصر تدافع عن أمنها القومي والقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، إن مصر منحازة للحقوق الفلسطينية الشرعية، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.
وأضاف في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": "مصر تعمل على الدفاع عن أمنها القومي والقضية الفلسطينية". وتابع: "الجهود المصرية القطرية تحاز إلى الحق والعدل والشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني".
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الجهود المصرية القطرية تنحاز إلى الحق والعدل والشرعية الدولية، وحقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد أن "الجهود المصرية استهدفت التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وتابع: "القاهرة بذلك جهودا حثيثة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة بمراحله كافة".
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