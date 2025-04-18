شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان لـ"القاهرة الإخبارية": مصر تدافع عن أمنها القومي والقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، إن مصر منحازة للحقوق الفلسطينية الشرعية، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

وأضاف في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": "مصر تعمل على الدفاع عن أمنها القومي والقضية الفلسطينية". وتابع: "الجهود المصرية القطرية تحاز إلى الحق والعدل والشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني".

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الجهود المصرية القطرية تنحاز إلى الحق والعدل والشرعية الدولية، وحقوق الشعب الفلسطيني.