ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل السوري قصي خولي الجمهور صورتين له برفقة إبنه العميد فارس بتقنية الذكاء الإصطناعي، وثق من خلالها لقائهما بعد فترة طويلة إحتفالاً بأحد الشعانين.

وعلق قصي خولي موجهاً رسالة مؤثرة للغاية لإبنه وقال: "أحد الشعانين سعيد يا ملكي فارس انتظرتُ هذا العناق طويلاً نعم، أنا سعيدٌ بوجودك معي. أعتذر إن بكيت. عندما كنا أصغر سناً، كنتَ تُبهجني دائمًا. نُصوّر فيديوهاتٍ مضحكة أثناء تجولنا في الحديقة. كنتَ تقفز بين ذراعيّ كلما سمعتَ نباحًا".

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور، وجتء في التعليقات: " الحلوين شو بدي احكي لااحكي ع كلامك ولا عالصور كتيرر كتير كلامك بيفرح وبيوجع القلب ياعمرري الله يخليكم لبعض ويخليلك ضو عيونكك عميدك وفارسك يارب"، "الله يحميكن يا غوالي وتضل فوق راسو".

كانت هذه تفاصيل خبر قصي خولي يلتقي إبنه بعد غياب.. ورسالة مؤثرة للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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